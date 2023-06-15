«التعليم» تنشر نماذج استرشادية لامتحان العربي للثانوية العامة 2023

تزامنا مع بدء امتحان اللغة العربية 2023 لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، يبحث الطلاب عن أبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان العربي للثانوية العامة 2023، وفي إطار التخفيف على الطلاب أوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحان اللغة العربية 2023، تتضمن 70% أسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، وستكون واضحة ولا تحتاج إلى التأويل، موضحة أن إجابة واحدة صحيحة من البدائل المتاحة.

الأسئلة المتوقعة في امتحان العربي للثانوية العامة 2023

وعن الأسئلة المتوقعة في امتحان العربي للثانوية العامة 2023، نشرت وزارة التربية والتعليم العديد من النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة لنهاية العام ومنها نموذج امتحان اللغة العربية على الرابط المرفق هنا والذي جاء كالتالي:

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وجاءت أبرز الأسئلة على ذلك السؤال كالتالي:

1- أي المصطلحات التالية يشير إلى قياس أثر الأنشطة البشرية على البيئة؟

(أ) البصمة البيئية.

(ب) البصمة الكربونية.

(ج) التوازن البيئي.

(د) القدرة الاستيعابية.

2 - متى يتحقق التوازن البيئي للأرض كما فهمت من القطعة؟

(أ) عندما تتعادل الموارد الطبيعية المتاحة مع استهلاك السكان لها.

(ب) حين يتوقف سكان الأرض عن استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة.

(ج) حين يتساوى مؤشر (البصمة الكربونية) ومؤشر (البصمة البيئية).

(د) عند حساب قيم الأراضي اللازمة لتحل محل الموارد المستهلكة.

3 - ما سبب اهتمام العلماء بالانبعاثات الكربونية؟

(أ) تعويض نقص الموارد المستهلكة.

(ب) حساب القدرة الاستيعابية للأرض.

(ج) تحسين جودة الحياة على الأرض.

(د) تحديد قيم الأراضي والمساحة المائية.

4 - استنتج كيف تستفيد الدول من قياس البصمة الكربونية، في ضوء فهمك للفقرة الثانية.

(أ) اتخاذ قرارات بمنع استهلاك الموارد الطبيعية.

(ب) اتخاذ قرارات تحقق التنمية واستثمار الموارد.

(ج) حساب كمية النفايات المنزلية الضارة.

(د) زيادة القدرة الاستيعابية لكوكب الأرض.

5 - استنتج ماذا يحدث إذا تجاوزت (البصمة البيئية) (القدرة الاستيعابية للأرض).

(أ) ضعف إدارة الموارد البشرية.

(ب) إغفال الرعاية الصحية.

(ج) انخفاض مستوى الخدمات.

(د) عجز حاد في الموارد الطبيعية.

6 - هات من المعلومات التي وردت في الموضوع ما يدل على ضعف الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

(أ) حساب مقدار الانبعاثات المباشرة من استعمال الطاقة.

(ب) طور الخبراء عديدا من طرق حساب (البصمة الكربونية).

(ج) الطاقة النظيفة لا تتجاوز (3%) من إجمالي الطاقة في العالم.

(د) حساب الكمية الخام من انبعاثات الكربون سنويا بالأطنان.