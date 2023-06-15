كيلاني: تطوير الموانئ المصرية يجذب المستثمر الأجنبي

أكد الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، أن الموانئ البحرية تعد من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر المحلي والأجنبي، لما تشكله من أهمية كبرى في جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار، حيث تعمل هذه الموانئ على تقارب مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير.

دفعة كبيرة للاستثمار التنمية الاقتصادية

وقال «كيلاني»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن قرب الموانئ من المناطق الصناعية يعطي دفعة كبيرة للاستثمار وعجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتابع أن الموانئ تؤثر في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في دعم سوق الصادرات، من خلال المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها بجوار هذه الموانئ، مما يشكل دافع كبير لجاذبية الاستثمار في ذلك التوقيت.

تطوير الموانئ يعكس حالة إيجابية للسوق العالمي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كثرة عدد الموانئ المتطورة، ولديها خطة تسويقية في كل العالم، تشكل جاذبية تصل إلى 23% في معدل جاذبية الاستثمارات، مؤكداً أن تطوير الموانئ يعكس حالة إيجابية للسوق العالمي، من خلال حركة الملاحة والتداول، والنظر إلى عدد الموانئ التجارية في الدولة.

وأشار «كيلاني» إلى أنه لابد من إنشاء مناطق لوجيستية بجوار هذه الموانئ، حتى تساعد على تحسين العائد منها بشكل كبير، وتحسين الميزة النسبية للوجستيات النقل في هذا التوقيت، وتحسين القيمة المضافة من بعض الخدمات اللوجستية بجوار هذه الموانئ.