النقل تكشف تفاصيل ممر «القاهرة - الإسكندرية» اللوجيستي.. يبدأ من بشتيل

أعلنت وزارة النقل، تفاصيل ممر «القاهرة- الإسكندرية» اللوجيستي، فيبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل، وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير، يربطهما خط السكك الحديدية «بشتيل/ الاتحاد/ إيتاي البارود/ القباري»، الجاري ازدواجه وتطويره، مرورا بميناء أكتوبر الجاف من خلال وصلة سكك حديد المناشى/ 6 أكتوبر، والميناء الجاف بالسادات، من خلال وصلة سكك حديد كفر داود / السادات.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة 57 فدان وأرصفة الركاب بطول 2.1 كم و رصيف البضائع بطول350 م والسكة بطول22 كم و بلغت نسبة التنفيذ 95 %وأشارالوزير ان ازدواج وتطوير خط بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود/ القباري بإجمالى طول الخط 224 كم وعدد 37 محطة.

تفاصيل ميناء أكتوبر الجاف

وفيما يتعلق بميناء أكتوبر الجاف فتبلغ مساحته 100 فدان ويتكون من «10 مبانى– ساحات تداول بمساحة 60 فدان - وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق بطول 70 ألف م2 وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وتبلغ السعة التخزينية 260 ألف حاوية».

ونوهت بخط سكة حديد المناشي/ 6 أكتوبر، ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية، بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة «على خط المناشي»، إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كم، يتضمن المشروع عدد 4 كوبري لتقاطع المسار مع «محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري»، وعدد (4) محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 أكتوبر، والربط مع طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي.

وأشارت إلى الميناء الجاف بمدينة السادات، وخط سكة حديد كفر داود/ السادات، ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية، حيث تبلغ مساحة الميناء الجاف 75 فدانا، وطول خط السكة الحديد 36 كم وعدد 4 محطات.

المنطقة اللوجيستية بطنطا

وبلغت نسبة التنفيذ 61 %، وفيما يخص ممر «طنطا/ المنصورة/ دمياط»، فيبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا، والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى «قويسنا– طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة»، وربطها بميناء دمياط الجاري بخط سكة حديد «طنطا / المنصورة / دمياط»، مرورا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة، مستعرضا المنطقة اللوجيستية بطنطا، وخط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط، حيث يتم تطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية والمحطات على الخط بالكامل بطول 118 كم، وازدواج المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم.

وأكدت أن الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة يقع على مساحة 14.5 فدان، وأن ميناء دمياط يتم إنشاء أرصفة باطوال 6.6 كم لتصبح 13 كم وزيادة العمق من 11: 14.5 م ليصبح 18م وإضافة ساحات تداول بطول 8 كم2 ليصبح الاجمالي 15 كم2 وزيادة المساحة 11.8 كم2 حتى تصبح 18 كم2، مشيرة إلى أن محطة حاويات «تحيا مصر 1»، يبلغ أطوال الأرصفة 1970م، والعمق 18م، وساحات التداول بطول 922 ألف م2 وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية، ونسبة تنفيذ 65%، والحاجز الشرقي بطول 1425م.