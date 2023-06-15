ضبط 19 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط أسمدة زراعية مدعمة، خاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحوزة تاجر بمركز الحامول، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 19 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

وضبطت حملة مباحث التموين، صاحب محل تجارة أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية بمركز الحامول وبحوزته 19 شيكارة أسمدة زراعية زنة الشيكارة 50 كيلو جراماً بما يُعادل 950 كيلو أسمدة، بدون فواتير، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه في وقت سابق، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.