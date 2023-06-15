رئيس «الإنجيلية»: تربطنا بوزارة الأوقاف علاقة محبة وعمل وبناء مشترك

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للدكتور مختار جمعة، وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، وذلك بمقر وزارة الأوقاف.

تهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بقرب حلول عيد الأضحى

وخلال كلمته أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته بزيارة وزارة الأوقاف وحوار أعضاء الحوار العربي الأوروبي، موضحًا: «أهنئ وزير الأوقاف وجميع المصريين بقرب حلول عيد الأضحى، وتربطنا علاقة محبة وعمل وبناء مشترك مع الوزارة، ووزير الأوقاف قيادة وطنية وصاحب مواقف ثابتة مستنيرة، وصاحب عطاء فكري يساهم في نشر قيم العيش والمشترك».

الدكتور مختار جمعة: السلام مع النفس هو أساس سلام البشرية

ومن جانبه رحب الدكتور مختار جمعة برئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار العربي الأوروبي، معبرًا عن سعادته بالزيارة وقال إن «السلام مع النفس هو أساس سلام البشرية والعالم والمؤمن الحقيقي لا يتجاوز في حق الآخر، كما يشهد العالم تحولات دولية شديدة، والمعتقد الديني دوره الحفاظ على الحياة، وتحتاج البشرية إلى صوت العقل والحكمة وعلماء الدين لهم دور مثمر في سلام العالم».

وأضاف وزير الأوقاف: «نشكر الهيئة الإنجيلية على روحها الوطنية، ومشاركاتها السنوية في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه».

الحوار العربي الأوروبي

وافتتح أمس الدكتور القس أندريه زكي، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، بمشاركة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربي الأوروبي من 17 دولة من مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك.