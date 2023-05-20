وزير الأوقاف: بلد يُقرأ فيه القرآن الكريم ويُصلى فيه على النبي لا يضار

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه يجب أن نفخر بعلماء مصر وقرائها العظماء، مؤكدا أن تلك المقرأة لأول مرة تُعقد في تاريخ العصر الحديث، مؤكدا أن بلدا يُقرأ فيه القرآن ويصلى فيه على النبي لا يضار أبدا.

وأعرب وزير الأوقاف، خلال حضوره ختام المقرأة المرتلة للقرآن الكريم بالجلسات المتواصلة لقراءة القرآن بمسجد الإمام الحسين والتي انطلقت منذ أمس بعد صلاة الجمعة، وختمت القرآن الكريم مرتلا اليوم، عن سعادته بصبر ودأب القراء العظام على خدمة كتاب الله عز وجل، فما يقومون به من خدمة القرآن الكريم أمر غير مسبوق.

وتابع: «هؤلاء قراء مصر، وهذه المقرأة لم تحدث في عصرنا الحديث من قبل، وبدأنا بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق مراكز التلاوة بأسماء كبار القراء على المراكز القرآنية، بدأناها بالدكتور أحمد نعينع، فاللهم إنا نشهدك إنا نحبك ونحب القرآن ونحب رسولك وأهل بيت رسول الله فتقبل منا».

واستكمل: «فبلد يُقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على النبي لا يضار أبدا، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد وأكد في آخر كلامه بالقمة العربية بجدة على أهمية الحفاظ على الأوطان، فاللهم إن كنت تعلم أن عبدك عبد الفتاح السيسي يحبك ويحب رسولك وآل بيتك وأهل القرآن فزده تأييدا، وتوفيقا وبركة ويسرا من عندك يا رب العالمين واجعل مصر أمنا وأمانا».