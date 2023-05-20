وزير الأوقاف يترك مقرأة كبار القراء ويسجد منفردًا.. اعرف السبب (صورة)

حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أداء سجدة التلاوة خلال المقرأة المنعقدة الآن في مسجد الحسين بحضور كبار القراء، حينما قرأ الشيخ محمود الخشت آخر سورة العلق.

الشيخ الطاروطي يختتم المقرأة بتلاوة جزء عم

ويختتم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، جزء عم ضمن المقرأة المرتلة التي تعقد لأول مرة لختم القرآن الكريم على مدار يومين وتحديدا في 36 ساعة بحضور أكثر من 40 قارئا من كبار القراء.

وتشهد المقرأة المرتلة حضور كثيف من الجمهور بمسجد الحسين، لا سيما أن تلك المقرأة تعد الأولى من نوعها في التاريخ وتعقد لأول مرة بحضور هذا العدد من كبار القراء.

وتختتم المقرأة بحضور وزير الأوقاف بمسجد الإمام الحسين.

ومن المقرر أن يتم ترديد دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار قراء القرآن الكريم في مقدمتهم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ محمود محمد الخشت والشيخ أحمد تميم المراغي.