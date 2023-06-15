إعصار بيبارجوي يحطم الرقم القياسي.. الأطول عمرا في بحر العرب

أشارت البيانات الأرشيفية، اليوم، إلى أن الإعصار المداري بيبارجوي، المتمركز في بحر العرب، حطم الرقم القياسي لأحد أطول الأعاصير عمرا في بحر العرب، إذ تخطى الرقم المُسجل لإعصار كأحد أطول الأعاصير المدارية عُمرا عام 2019.

إعصار بيبارجوي يحطم الرقم القياسي لأحد أطول الأعاصير عمرا

ووفقا لموقع «طقس العرب»، تجاوز إعصار بيبارجوي المداري 10 أيام، مقارنة بأعصار كيار الذي استمر ما يُقارب من 9 أيام و15 ساعة، يرجع الى بطء حركة إعصار بيبارجوي خلال الأيام الماضية.

وفى السياق ذاته، أشارت البيانات، إلى أن إعصار بيبارجوي هو أكبر إعصار حرر طاقة حرارية في بحر العرب خلال الأيام الماضية، وفقا للسجلات المناخية، إذ تعدى مقدار الطاقة الحرارية التراكمية المنبعثة من الإعصار حاجز الـ26 وحدة.

أغصان بيبارجوي يهدد حياة 170 الف شخص فى الهند وباكستان

ومن ناحية أخرى، تسبب إعصار بيبارجوي، اليوم، في إجلاء أكثر من 170 ألف شخص في دولتي الهند وباكستان، إذ يهدد بتدمير عدد كبير من المنازل وخطوط الكهرباء، ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار اليابسة مساء اليوم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، مع توقعات بتحوله إلى إعصار شديد الخطورة، بالإضافة الى أن الرياح القوية والعواصف، قد تهب على امتداد يصل الى 325 كيلومترا من الساحل الذي يربط بين ماندفي في ولاية جوجارات الهندية وكراتشي في باكستان، وفقا لشبكة «ال بي بي سي» البريطانية.