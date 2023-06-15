إعصار بيبارجوي يضرب الهند وباكستان ويهدد عشرات الملايين (فيديو)

شهدت كل من الهند وباكستان عواصف وأمواج عاتية، اليوم الخميس، قبل ساعات من وصول إعصار بيبارجوي الذي بدأ من بحر العرب وتم تصنيفه إعصار من الدرجة الأولى إلى اليابسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

إعصار بيبارجوي يمتد 325 كيلو متر بين الهند وباكستان

وفي آخر تطورات إعصار بيبارجوي ووصوله إلى الهند وباكستان، فمن المتوقع هبوب رياح قوية وعواصف على امتداد نحو 325 كيلو مترا من الساحل بين ولاية جوجارت الهندية ومدينة كراتشى في باكستان.

الأرصاد الجوية الهندية: إعصار بيبارجوي يهدد المنازل التقليدية

من جهتها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يؤثر إعصار بيبارجوي على البلاد عبر نشاط قوي للعواصف قرب ميناء جاكاو الهندي، مساء اليوم الخميس، محذرة من وقوع ما وصفته بـ «دمار كامل» للمنازل التقليدية في الهند المبنية من الطين والقش.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية في الهند من احتمال وقوع أضرار واسعة النطاق بما في ذلك تدمير محاصيل وأعمدة كهرباء واتصالات أو اقتلاعها وتعطيل خطوط قطارات وطرق، بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا».

شيري رحمن: إعصار بيبارجوي غير مسبوق في البلاد

وصرحت وزيرة التغير المناخي في باكستان، شيري رحمن، لوسائل الإعلام الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 73 ألف شخص تم نقلهم من مناطق ساحلية في جنوب شرق باكستان، وتم إيواؤهم في 75 مخيم إغاثة.

ووصفت وزيرة التغير المناخي في باكستان، إعصار بيبارجوي بـ«غير المسبوق في البلاد»، حيث أشارت إلى أن هذه الظواهر كلها تعتبر تبعات لتغير المناخ.

صحيفة باكستانية: الأعاصير تهدد عشرات الملايين في سواحل المحيط الهندي

وذكرت صحيفة «أنبا باكستان»، أن الأعاصير تمثل تهديدا متكررا لسواحل المحيط الهندي الشمالية، حيث يعيش عشرات الملايين من البشر.