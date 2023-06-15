«مركز إصدار التراخيص» يمهل المحلات التجارية عاما لتوفيق أوضاعها بالأقصر

ناشد مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، المواطنين من أصحاب المحلات غير المرخصة وأيضا الحاصلة على ترخيص ساري، سرعة التوجه لتوفيق أوضاعهم، قبل بداية التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

مهلة عام للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها

وأوضح مركز تراخيص الأقصر، أنه بالنسبة للمحال غير المرخصة، جرى منح مهلة لمدة عام تنتهي في 11/12/2023، ويتم قبل انتهاء المدة استخراج ترخيص مزاولة نشاط حتى لا يتم غلق تلك المحال بعد المهلة المقررة، إذ تسعى الحكومة جاهدة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

توفيق أوضاع المحال المرخصة في القانون الجديد

أما بالنسبة للمحال المرخصة بالأقصر، لديها رخصة سارية ضمن القانون السابق، فقد جرى منح مهلة تنتهي في 11/ 12 /2024، لتوفيق أوضاعهم طبقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون، وجاري تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المحال التجارية لإصدار التراخيص اللازمة بأسرع وقت ممكن.