عاجل.. وفاة مراقب أثناء عمله داخل لجان الثانوية العامة في الأقصر

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تقريرا من النقابة الفرعية في الأقصر، يفيد بوفاة المعلم جبريل علي محمد سليمان، أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، ونقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الدولي بالأقصر.

وعلى الفور، كلّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صبحي يوسف، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين في الأقصر، ورئيس اللجنة النقابية بأرمنت، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته.

وتقدّم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.