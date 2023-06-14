عنب بلدنا يغزو أوروبا بأيادي سيدات الأقصر: «يا محلا حبات الذهب»

في قرية العديسات بمحافظة الأقصر، حكاية ترويها أنامل فتيات ونساء يكافحن من أجل قوتهن، متحديات قيظ الصيف، خلال موسم قطف العنب، والذي يصدر إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، وفي جنوب القارة الأفريقية.

أكثر من 200 فتاة يعملن في جني محصول العنب الأقصري، خلال الفترة من 15 مايو حتى نهاية يونيو الجاري، بحسب تصريحات هاجر عبد الرحمن، مشرفة العمل داخل مزارع العديسي، موضحة أن الفتيات يأتين إلى المزرعة يوميا من الساعة الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة.

أنامل رقيقة لا تؤذي حبات العنب

وعن طبيعة العمل، أضافت أن جني المحصول يحتاج لأنامل رقيقة لا تؤذي حبات العنب، لذا فإن عدد الإناث اللاتي يعملن في المزرعة ضعف عدد الذكور بمرة ونصف، فالذكور يختصون بالأعمال الشاقة مثل نقل أقفاص العنب وتحميلها في المبرد.

وتشير أسماء محمد، فتاة عاملة، إلى أنها تلقت تدريبا عمليا للعمل في قطف العنب واختيار الناضجة فقط، والتي لها مواصفات تصديرية صارمة، مؤكدة أن العمل في المزرعة لا يقتصر على فترة الجني، بل إن العمل يبدأ من الشتاء للتربيط الشتوي والتوريق وتخفيف عدد الحبات وهي صغيرة لكي تكبر، وتصل للحجم المطلوب للتصدير.

إنتاج 370 طنا سنويا

ويبدأ موسم جني العنب مبكرا في الأقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذ يمثل فرصة تنافسية عظيمة، ويغزو الأسواق العالمية مبكرا بعد العنب الهندي مباشرة، خاصة الأسواق الأوروبية، وفقا لتصريحات المهندس محمد العديسي، صاحب المزارع، مؤكدا أن العنب الأقصري يحمل مواصفات تصديرية واشتراطات صارمة، مثل درجة السكريات داخل العنب، وحجم الحبة، والتي لها مقاس محدد، فالمزرعة تقع على مساحة 60 فدانا، وتنتج حوالي 370 طنا سنويا.

ويذكر «العديسي» أن زراعة أصناف تصديرية ذات جودة عالية، تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل المهندسين الزراعيين، مضيفا:«هناك أصناف نجلبها من الخارج، ندفع لها مقابل مادي لكي نحصل على موافقة بزراعتها سنويا، وإلا لن نستطيع تصدير العنب من هذا الصنف، إلا بعد الحصول على موافقة من الدولة، أو الشركة صاحبة حق زراعة هذا الصنف».

العنب ينقل في درجة حرارة لا تزيد عن 20 درجة

ويتابع: «بعد انتهاء عملية الجني، يجرى وضع العنب في البرادات في درجة حرارة لا تزيد عن 20 درجة مئوية، ويُنقل بعدها مباشرة إلى محطة الفرز والتعبئة بمدينة طيبة شمال الأقصر، ثم يُنقل إلى السفن للتصدير، وتستغرق عملية التصدير ما بين 8 أيام إلى شهر، ويجرى تصدير المحصول مباشرةً من محافظة الأقصر إلى دول بريطانيا وألمانيا وهولندا».