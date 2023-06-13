مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الأقصر وشركة المياه حول ري المسطحات الخضراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع حول طلب إبداء الرأي بخصوص التزام محافظــة الأقصــر بسداد المطالبات الواردة مــن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز محافظــة الأقصر منذ عام 2008 حتى 2018 وحملت الفتوى رقم 579 لسنة 2023.

قيمة المديونية المستحقة طرف المحافظة

وثبت لدى الجمعية، أن النزاع الماثل بين محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر يدور حول قيمة المديونية المستحقة طرف المحافظة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بشأن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز المحافظة في الفترة من عام 2008م حتى 26 /2 / 2018م.

شركة مياه الشرب بالأقصر من أشخاص القانون الخاص

ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها والبعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل، بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.