قيادة الجيش السوداني تدين اختطاف واغتيال والي غرب دارفور

أدانت القيادة العامة للقوات المسلحة السوادنية، قبل قليل، عملية اختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، من جانب عناصر الدعم السريع، واعتبرت أن قوات الدعم السريع تضيف بهذا التصرف، فصلاً جديداً لسجل الأحداث التي ترتكب بحق كل الشعب السوداني.

من هو والي غرب دارفور؟

وأوضحت قيادة الجيش السوداني، في بيان أوردته لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، أن والي ولاية غرب دارفور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.