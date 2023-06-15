أستاذ اقتصاد عن افتتاح ميناء 6 أكتوبر الجاف: خطوة لزيادة الاستثمار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح ميناء أكتوبر الجاف المتصل بالشبكة القومية للطرق، من خلال طريقي الواحات والدائري الإقليمي عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، التي تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري.

خبير اقتصاد: تطوير المواني مهم للغاية

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، إن تطوير المواني المصرية، تعد عنق زجاجة في العملية التجارية، حيث إن في عام 2008، وصلت القدرة الاستعابية لتصدير أقل من 30 مليار دولار، لكن في السنوات الحالية، وصلت القدرة الاستيعابية إلى 54 مليار دولار، وهذا ما يدل على قدرة الإنجازات التي حقتتها الدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن عملية تطوير المواني أمر مهم للغاية، لأن ذلك يتيح تنفيذ بعض الأشياء التي تحقق الاكتفاء الذاتي، وتسمح بتسريع عملية التبادل التجاري عبر العالم، ما يزيد من نسبة الاستثمار في مصر الذي يحسن من الاقتصاد.

معلومات عن ميناء 6 أكتوبر الجاف

نستعرض كل المعلومات عن ميناء 6 أكتوبر الجاف، التي تم افتتاحها خلال فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر:

- إنشاء ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان.

- الميناء مجهز بساحات للحاويات الصادرة والواردة والمبردة

- يضم مباني إدارية لكل جهات الدولة العاملة في الميناء.

- تشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف تجريبيا خلال مؤتمر المناخ COP27 .

- أول ميناء جاف في مصر.

- تنفيذ الميناء في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى

- يوفر ميناء 6 أكتوبر الجاف حجم عمالة مباشرة قدرها 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.