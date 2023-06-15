محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. نظام آلي بالكامل يعمل بأحدث معدات التشغيل

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل موقع مشروع محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، موضحة أنه يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم، وجرى تطهير الحوض المائي من المنتشلات الغارقة بعدد 370 هدفًا، وجلب الرمال من البحر، لتنفيذ أعمال الردم بحجم 12 مليون متر مكعب، إذ تمت أعمال الردم وتشكيل المحطة بالمسطح المائي للميناء، وبلغ إجمالى المسطح 460 ألف متر مربع.

طول الأرصفة بالمحطة يبلغ 2530 م

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن طول الأرصفة بمحطة «تحيا مصر» يبلغ 2530 مترا، والأعماق 17.5 متر، وساحات التداول 460 ألف متر مربع، وتم استخدام الخرسانة بـ400 ألف متر مكعب، وحديد تسليح 100 ألف طن، وعدد الفنادر 166 فندر وعدد مدافع الرباط 183 مدفعًا، وتم تجهيز البنية الفوقية والمستودعات والمخازن و المحولات الكهربائية، وكذلك المبنى الإدارى حيث تم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.

تركيب أوناش الرصيف

وأكدت وزارة النقل أنه تم تركيب أوناش الرصيف بعدد 4 أوناش وتصل إلى 10 أوناش عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و12 ونش ساحة تصل إلى 30 ونشا عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و32 جرار حاويات تصـل إلى 71 جرارا عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، وتعمل بالنظام الآلي بالكامل من مبني الإدارة والتحكم، حيث تم تزويدها ببوابات حديثة للكشف عن الحاويات والتحكم ذاتياً فى دخول وخروج الشاحنات.

وأوضحت أن المشروع يتكون من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900 م (ساحة الفحص المشترك - المنطقة الإدارية والفنية - البوابات الذكية - ساحة أرصفة البضائع العامة والسيارات بطول 630 م وأوناش الساحة E-RTG بطاقة إستيعابية 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة وإجمالى طاقة التداول 12 : 15 مليون طن.