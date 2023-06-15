الرئيس السيسي يشهد افتتاح ميناء أكتوبر الجاف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح ميناء أكتوبر الجاف عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

وقال الدكتور خالد حافظ معبدي، مدير عام الاستثمار للهيئة العامة للمواني البرية والجافة، إنه جرى إنشاء ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان، والميناء مجهز بساحات للحاويات الصادرة والواردة والمبردة، ويضم مباني إدارية لكل جهات الدولة العاملة في الميناء.

وأضاف، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الميناء متصل بالشبكة القومية للطرق من خلال طريقي الواحات والدائري الإقليمي.