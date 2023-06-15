بنك التعمير والإسكان يدعم تطوير خدمات رملة بولاق بـ2 مليون جنيه

افتتح بنك التعمير والإسكان، اليوم الخميس، جمعية الخدمات الاجتماعية بحي رملة بولاق، في القاهرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد تنفيذ خطة تطوير شاملة، بإجمالي مساهمات بلغت 2 مليون جنيه.

تضمنت أعمال التطوير إعادة تأسيس البنية التحتية، وإحلال وتأثيث حضانات الأطفال، بالإضافة إلى إعادة تجهيز ورفع كفاءة 8 عيادات طبية متكاملة، ومعمل للتحاليل، وتزويدها بالأجهزة الطبية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية بأسعار رمزية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً

وتهدف الجمعية إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية لسكان منطقة حي بولاق، بالإضافة إلى توفير الجمعية لدار كفالة الأيتام، وفصول لمكافحة الأمية، مع توفير مشروع تعلم اللغات والكمبيوتر، وإتاحة قسم الأندية الاجتماعية لتربية الأبناء والشباب وتعزيز قدراتهم البدنية والقيادية، بالإضافة إلى توفير فصول التدريب المهني الإنتاجي، لتمكين الأسر اقتصادياً، وتحويل المستفيدين من مرحلة الكفاف إلى مرحلة الكفاية والاستقلالية والاعتماد على الذات.

تأتي مساهمة بنك التعمير والإسكان في تنفيذ خطة التطوير الشاملة للجمعية، في إطار تطبيقه لاستراتيجيته الهادفة للمسؤولية المجتمعية، وحرصه على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس في التنمية المستدامة، حيث عزز البنك مجهوداته لدعم الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً وتوفير الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وغيرها من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر2023.

التعاون مع نادي «روتاري»

وفي هذا السياق، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع نادي «روتاري»، لإعادة تجديد جمعية الخدمات الاجتماعية بحي رملة بولاق، مشيرا إلى دور النادي الفعال في المجتمع، ومساهمته مع كافة مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات والدعم المجتمعي للفئات الأكثر احتياجاً.