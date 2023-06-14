أهم المعلومات عن الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان.. عائدها ثابت

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على عدد كبير من الشهادات، وفقا لجدول شهر يونيو 2023، من بينهم الشهادة الذهبية ذات العائد الثابت ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن الشهادة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك التعمير والإسكان على الشهادة الذهبية، تكون المدة 3 سنوات، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

سعر العائد على الشهادة الذهبية

وتكون العملة للشهادة الذهبية في بنك التعمير والإسكان بالجنيه المصري أي العملة المحلية، وللأفراد فقط، وسعر العائد يكون ثابت خلال مدة الشهادة، وهو 13.50% شهريًا، أو 13.60% ربع سنويًا، أو 13.75% نصف سنويًا، أو 13.80% سنويًا.

معلومات عن شهادة بنك التعمير والإسكان

ويكون سعر مصاريف فتح الحساب، بحسب سعر التعريفة، والمصاريف الإدارية بحسب أيضًا سعر التعريفة، والاسترداد بحسب المطبق، فبالنسبة للسنة الأولى نسبة الخصم بعد الاسترداد تكون 4.75%، والسنة الثانية 4%، والسنة الثالثة 3.75%، وفقا لبنك التعمير والإسكان.