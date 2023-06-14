مراسل «القاهرة الإخبارية»: مواجهات واسعة في العديد من أحياء الخرطوم

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن القوات المسلحة السودانية عملت على التوسع والانتشار في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن المداهمات للمنازل في الجنوب للقبض على أفراد الدعم السريع.

أصوات انفجارات

وأضاف «إبراهيم» أن هناك تحليقًا مكثفًا لطائرات الجيش السوداني الذي يجوب سماء الخرطوم، بالإضافة لسماع أصوات انفجارات ورصاص في مناطق مختلفة وبشكل متقطع.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن المواجهات بدأت تتسع رقعتها إذ وصلت لعدد كبير من أحياء الخرطوم، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يقوم الجيش السوداني بعمليات تمشيط في الشوارع والأحياء للقبض على العناصر التابعة للدعم السريع.

الوضع الخطير

وذكر إبراهيم، أن اليوم شهد استهدافًا واسعًا للمرتكزات التي تتبع الدعم السريع، وأن الجديد هو قيام الجيش بالهجوم بدلًا من الدفاع، لافتًا إلى أن الوضع الخطير في ولاية غرب دارفور حيث مدينة الجنينة التي تشهد أوضاعًا إنسانيةً صعبة، حيث أكدت الكوادر الطبية أن الوضع الصحي يعاني من الانهيار وأن هناك كارثة في تلك المنطقة.