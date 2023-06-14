«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يقصف مناطق لأول مرة تابعة للدعم السريع

قال عثمان الجندي مراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، إن الجيش يقصف للمرة الأولى بعض المواقع التابعة للدعم السريع في منطقة شمال كردفان، بشارع الوادي، والمنطقة القريبة من كلية التربية جامعة الخرطوم، هذا الدور اللافت في شارع الوادي والمعارك التي دارت فيه ما بين الجيش والدعم السريع، قصفت الطائرات قبل ساعة ونصف هذه المنطقة لارتكاز للدعم السريع.

أكبر قاعدة عسكرية بالسودان

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أن منطقة فرع الوادي كانت منذ بداية الأزمة وحتى قبل سبعة أيام دون أي معارك بين الجانبين، وأهمية هذا الشارع أن به منطقة وادي سيدنا العسكرية التي بها أكبر قاعدة عسكرية في السودان.

وأوضح أن أول أمس كانت هناك أيضا معركة بين الجيش والدعم السريع قريبة من هذه المنطقة في حي الروضة في شارع الوادي جنوب المنطقة العسكرية، عندما أتت قوات من الدعم السريع لموقف الحافلات وحاولت نهب الركاب المسافرين.