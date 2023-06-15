عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بجامعة سمنود التكنولوجية

نظمت جامعة سمنود التكنولوجية دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي وأخرى عن المهارات القيادية على مدار يومين للجهاز الإداري بالجامعة، من أجل رفع كفاءتهم العلمية والمهنية لما فيه الصالح العام في خدمة الجامعة والارتقاء بكافة قطاعاتها حتى يتسنى لكل إدارة فهم الاستراتيجية الخاصة بالجامعة والعمل على تحقيقها بأسلوب علمي منهجي ومنظم ومدروس، بما ينعكس تأثيره بشكل كلي على الجامعة.

قال الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن الدورة الأولى عن كيفية التخطيط الاستراتيجي، مبادئه أهميته، وتحديد الأهداف، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، ومراحل التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، وعمل التحليل الرباعي، واستراتيجية استخدام الموارد، تحديد الأولويات، فوائد التخطيط الاستراتيجي.

فن القيادة

وفي الدورة الثانية، تحدث رئيس جامعة سمنود التكنولوجية عن فن القيادة والفرق بينها وبين الإدارة وأهميتها والمهارات القيادية اللازمة لتصبح قائدا ناجحا، وسمات القائد الناجح ومهارات اتخاذ القرارات، مهارات حل المشكلات، وفن إدارة الوقت.

رفع كفاءة العاملين

وفي ختام الدورة، أبدي المتدربون سعادتهم بهذه الدورات المثمرة المقدمة من رئيس الجامعة والمحفزة لهم باستمرار متطلعين أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الدورات التدريبية لرفع كفاءتهم العملية والعالمية والمهنية وتغييرهم للأفضل، فضلا على تأثيرها المباشر على المستوى الشخصي والإنسانية خارج الجامعة.