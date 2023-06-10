مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: الدراما يمكنها تغيير صورة التعليم الفني

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت مختلف الآراء بين الأحلام والواقعية، مؤكدا أن هناك محاولات عديدة لحل المشكلات نجحت بعضها ولم تنجح الأخرى، ونحن الآن بحاجة لوضع الحلول التي يتقبلها المجتمع وتتماشى مع الموارد والميزانية المتاحة.

الظهير الصحراوي للمدن

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر قناتي «اكسترا نيوز واكسترا لايف»، أن إنشاء مدارس في الظهير الصحراوي للمدن ممكن، ولكنه يتعارض مع ثقافة المجتمع الذي لا يقبل أن يرسل أبناءه لتلك المسافات البعيدة، وبالتالي فهو أمر صعب تنفيذه، لافتا إلى أن الدراما والفن المصري يمكنه تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.

إثارة قضية الوصاية والأحوال الشخصية

وأشار مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن الدراما أدت بالفعل إلى إثارة قضية الوصاية والأحوال الشخصية وغيرها، ما جعلها محل نقاش واهتمام، لافتا إلى أنه لا بد من استخدام الفن بمختلف أنواعه لتغيير الثقافة وخاصة الدراما لأنها تصل بشكل أسرع لمختلف الطبقات.