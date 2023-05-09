جامعة سمنود التكنولوجية تنظم الملتقى التوظيفي الأول

نظمت جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية الملتقى التوظيفي الأول، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان درويش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشارك عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية في تخصص الغزل والنسيج وتكنولوجيا تصنيع الملابس الجاهزة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وذلك بحضور الدكتورة هدى بسيوني، مستشار رئيس مجلس إدارة التعليم والبحث العلمي بعمال مصر، والدكتور أيمن عدلي، المستشار الإعلامي لعمال مصر، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع طلاب الجامعة بمختلف أقسامها.

توفير فرص عمل للطلاب

وصرح الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بأن الجامعة حريصة على تنظيم الملتقى التوظيف لخلق آفاق جديدة وإيجاد فرص عمل لطلابها للحفاظ على مستقبل طلابها وخريجيها من خلال تحديد المواصفات التي يجب أن يكتسبها الخريج أثناء الدراسة لتلبية احتياجات سوق العمل من واقع متطلبات أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات وتحديد المسارات التي يمكن أن يسلكها الخريج مثل ريادة الأعمال، بعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص تدريب وعمل لهم بما يساهم في تعزيز قطاع الصناعة المصرية ويكونوا قيمة مضافة للمجتمع الصناعي.

تدريب خلال الإجازة الصيفية

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سمنود وشركة عمال مصر لتوفير فرص تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة وخلال الإجازة الصيفية لتعزيز مخرجات العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في التخصصات المختلفة بما يتوافق مع البرامج الدراسية بالجامعة، وتأهيل الطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، قدمت بعض المؤسسات الصناعية عرضا تقديميا عن مؤسساتها، وأجرى المسؤولون حوارات ومناقشات مع الطلاب حول استفساراتهم وأهدافهم من أجل تحقيق أقصى استفادة من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات.