السعودية تسمح بسفر مواطنينها للخارج دون شرط التحصين بلقاح كورونا

قررت المملكة العربية السعودية ‏السماح بسفر مواطنيها إلى خارج البلاد، دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الخميس.

دعم غير محدود من القيادة السعودية

وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا، ثم الدعم غير المحدود من القيادة السعودية.