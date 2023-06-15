السعودية تبدأ تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس 2023

تبدأ وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023 على جميع منشآت القطاع الخاص بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 19 يونيو 2023 ، في تمام الساعة 12 ظهرا حتى حلول الساعة 3 مساء، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل.

منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023

ويأتي قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023 في إطار حرص الوزارة السعودية على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية آمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وينص القرار السعودي: «على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المحددة، باستثناء العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس».

منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023.. تنظيم الوقت

من جهتها دعت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، وتطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار الصادر عنها، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

استثناء بعض المحافظات من قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023

يذكر أن قرار وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس في عام 2023، استثني عددا من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تشهد انخفاضا إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع مديري فروع المناطق في المملكة، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة بالمنطقة خلال فترة المنع.

وبينت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن الاستفسار وتقديم الشكوى الخاصة بمخالفة تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو من خلال بوابة «معا للرصد».