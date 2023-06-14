تردد قناة الحج السعودية على نايل سات 2023.. لمتابعة أجواء الفريضة

ينتظر الكثيرون العشر الأوائل من ذي الحجة من أجل الصيام ومضاعفة الصلوات والأذكار، للحصول على أجر أكبر من أيام العام الأخرى، ويهتم العديد منهم بمتابعة القنوات التي تنقل مناسك الحج بالكامل، لذلك يبحثون عن تردد قناة الحج السعودية نايل سات.

وحتى يستطيع الكثير من المواطنين معايشة أجواء الحج، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة الحج السعودية نايل سات، بالإضافة إلى تردد القنوات الأخرى التي تنقل مناسك الحج 2023، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الحج السعودية نايل سات

وجاء تردد قناة الحج السعودية نايل سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الناقلة لمناسك الحج 2023

وهناك عدد من القنوات الدينية الأخرى التي تحرص على نقل مناسك الحج كل عام، وتتمثل في الآتي:

تردد قناة النور القرآن الكريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة المجد

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12054

- الاستقطاب: أققي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر قرآن كريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة عبدالباسط عبد الصمد

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11179

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500