عاجل.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في هذا الموعد

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، لجميع النوعيات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية، تزامنا مع انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكد نائب وزير التعليم للتعليم الفني في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية، ورصد الدرجات وتحديد الأوائل لجميع النوعيات.

تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أضاف الدكتور محمد مجاهد، أنه بعد تحديد أوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بنظاميها، يتم اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن كنترولات الدبلومات الفنية، تواصل تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بدقة، مشددا على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، والالتزام بضوابط التصحيح، حتى يحصل كل طالب على حقه.