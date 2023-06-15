هجوم إلكتروني يعطل أجهزة وشركات الحكومة الأمريكية

تعرضت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، لهجوم إلكتروني، ورجحت شبكات تقنية أن الهجوم تم تنفيذه من قبل قوى أجنبية، مما تسبب فى تعطيل بعض أجهزة الحكومة والشركات التابعة لها، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قبل قليل.

هجوم إلكتروني على أجهزة الحكومة الأمريكية

وبحسب التقارير الأمريكية، فإن الهجوم الإلكتروني الذي نفذته قوى أجنبية مجهولة حتى الآن، ظهر لأول مرة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وقامت فرق الأمن السيبراني فى الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق فى ملابسات الحادث وتقييم الأضرار التي لحقت بالنظام الحكومي، كما أنه من المتوقع أن تستغرق تلك التحقيقات بضعة أيام لتحديد المدى الكامل للأضرار والبيانات التي ام اختراقها والوصول إليها.

ضرورة تعزيز الحماية الإلكترونية

وكشفت التقارير أن الحكومة الأمريكية تتهم ج بشكل دائمً الصين وروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية المتكررة على أمريكا، إذ قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في السابق بأن هجمات القرصنة الإلكترونية هي تهديد أمني واضح للبلاد.

ويذكر أن هذا الهجوم جرى تنفيذه بعد أشهر من الهجمات الإلكترونية المشابهة التي تعرضت لها الحكومات والشركات في عدد كبير من الدول حول العالم، مما يثير المخاوف بشأن الأمن السيبراني والحاجة إلى ضرورة تعزيز الحماية الإلكترونية.