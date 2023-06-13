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بوتين: كثيرون في أمريكا يريدون حربا عالمية ثالثة

كتب:

عمرو حسني
07:27 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه بلاده لم ترفض أبدا الخوض في محادثات تؤدي لتسوية سلمية في أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك أشخاصا كثيرين في أميركا يريدون حربا عالمية ثالثة.

أوكرانيا لم تحقق أي نجاح خلال الهجوم المضاد

وأضاف «بوتين»، في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم، «المرتزقة البولنديون الذين يحاربون في أوكرانيا يتكبدون خسائر كبيرة، وأيضا أوكرانيا لم تحقق أي نجاح خلال الهجوم المضاد، ونعمل على حل المشاكل الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا بما فيها إمدادات المياه».

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