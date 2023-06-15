عاجل.. أسباب استبعاد ثلاثي الأهلي من المنتخب وبقاء 6 لاعبين للأحمر أمام جنوب السودان

كشف مصدر داخل جهاز منتخب مصر عن أسباب استبعاد محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ثلاثي الأهلي، واستمرار زملائهم محمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد هاني وياسر إبراهيم، في قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب السودان وديًا يوم الأحد المقبل، رغم أن جميع لاعبي الفريق الأحمر كانوا قد خاضوا مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان من باب أولى عدم الاستثناء.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «تم استبعاد حمدي فتحي وعبد المنعم ومحمد الشناوي بسبب الإجهاد لأنهم خاضوا جميع مباريات الأهلي الماضية في دوري أبطال أفريقيا، والأخير عائد من إصابة أيضًا».

وأضاف المصدر: «لم يتم استبعاد محمود كهربا لمشاركته في دقائق محدودة في مباراة غينيا الودية بينما أحمد عبد القادر وحسين الشحات مستمران لعدم مشاركتهما أمام غينيا بتصفيات أفريقيا».