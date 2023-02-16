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محمد الشناوي ينصح مواهب برنامج «كابيتانو مصر» بالتدريب الجيد والالتزام بالتعليمات

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:10 م | الخميس 16 فبراير 2023
محمد الشناوي

محمد الشناوي

عرضت اليوم الخميس، حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

نصائح الشناوي

وكان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني مفاجأة الحلقة، وطالب اللاعبين بالتركيز في مسابقة «كابيتانو مصر»، والتدريب بشكل جيد والالتزام بتعليمات المدربين ليخرجوا لاعبين كبار ويدعمون المنتخب الوطني.

وقال الشناوي: «مبسوط بوجودي معاكم، ربنا يوفقكم ونتمنى تبقوا أحسن مننا، وكل اللي بيحصل ده علشان المنتخب واسم بلدنا الكبير لازم يكون في دماغنا».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتذاع إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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