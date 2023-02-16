محمد الشناوي مفاجأة الحلقة 17 من برنامج «كابيتانو مصر»

عرضت اليوم الخميس، حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مفاجأة الحلقة كانت ظهور محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

مواعيد البرنامج

وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

أكبر برنامج في الشرق الأوسط

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.