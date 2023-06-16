كيف يواجه القانون جريمة ختان الإناث؟.. سجن الطبيب وسحب ترخيص المنشأة

واجه المشرع المصري جريمة ختان الإناث بأشد العقوبات، لاسيما فى ظل حرص الدولة على مجابهة هذة الظاهرة التي لا تزال موجودة فى بعض المحافظات بمصر .

ومع إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حملة إعلامية توعوية حملت رسالة «احميها من الختان»، وذلك لمدة 30 يوما، تستعرض «الوطن» العقوبات التى أقرها المشرع المصري لمعاقبة مرتكب أو من يشارك فى هذة الجريمة بعقوبات تصل للسجن المشدد.

تشويه الجزء التناسلى للفتاه

ووفقا لقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وتصل العقوبة للسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل عاهة مستديمة .وفى حالة وفاة الطفلة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات

ويعاقب الطبيب الذى يجري عملية الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبنفس العقوبة لكل مزاولًا لمهنة التمريض.

وتصل العقوبة للسجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة.

و إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

غلق المنشأة الطبية حال ارتكابها عمليات الختان

وتقضى المحكمة أيضا بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما تضمن تعديل قانون العقوبات السجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

حكم الترويج أو التشجيع على الختان للأنثى

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.