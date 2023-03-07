منتدى «نوت» يناقش قضايا الختان والتعليم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

افتتح منتدى نوت فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بندوة لهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، التي عرضت فيلم «عيد ميلاد سارة» من إنتاجها بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وتناقش أحداثه قضية ختان الإناث.

وقالت الدكتورة عزة كامل مدير منتدى نوت ونائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن هيئة «بلان مصر» تهتم دائمًا بالشراكة مع المجتمع المدني لمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة، موضحة أن المنظمة تعتبر شريكًا مهمًا في القضايا التي يطرحها منتدى نوت، والتي ترتبط بقضايا المرأة خاصة في محافظات الجنوب.

عزة كامل: فيلم «عيد ميلاد سارة» يناقش العنف المجتمعي تجاه الفتيات

وأشارت إلى أهمية القضية التي يعالجها الفيلم، والذي يناقش قضية ختان الإناث، وما تمثله هذه الظاهرة من عنف مجتمعي تجاه الفتيات الصغار وتأثيره السلبي عليهن.

وأشادت «كامل» بالجهود التي تبذل في مواجهة تلك الظاهرة ومنها تخصيص مادتين في قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث، كما يوجد برنامج وعي في وزارة التضامن لمكافحة تلك الظاهرة.

واتفقت معها في الرأي إنجي سليمان ممثلة هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي قائلة: «إننا نحرص على المشاركة في فعاليات المجتمع المدني والشراكة مع منتدى نوت، وفي هذه الدورة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قررنا عرض قضية مجتمعية خطيرة بشكل مختلف من خلال فيلم سنعرضه اليوم وفتح النقاش حول الفيلم مع المخرج وفريق العمل».

تفاصيل فيلم «عيد ميلاد سارة»

ويدور الفيلم حول الزوجة التي تحاول أن تحمي ابنتها من عملية ختان يصر على إجرائها الزوج بمساعدة أمه وأخيه الطبيب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي بسيط خلال الاحتفال بعيد ميلاد سارة وتضطر والدة سارة للاتصال بخط نجدة الطفل والتبليغ عن الجريمة التي يحاول زوجها ارتكابها في حق ابنتهم بحجة الحفاظ على عفتها، في حين تعتبر الأم هذا الأمر جريمة تؤدي إلى تدمير حياة الطفلة .

وتحدث فريق عمل الفيلم عن كواليس الفيلم وسبب اختيار أسرة متوسطة لتدور الحداث في إطارها، والمبررات التي تدفع الأسرة للتفكير في هذه الجريمة ومعاناة الأم لحماية ابنتها، كما تحدث ياسر شفيعي عن تدريب الطفلة التي قامت بدور سارة على التمثيل، والعمل على تقديم أبعاد ومعالجة درامية متنوعة للشخصيات حتى تصل الفكرة ويؤدي الفيلم رسالته.

كما ناقش منتدى نوت قضية التعليم في الأرياف والمناطق النائية من خلال فيلم «شامية» من إخراج محمد هشام، الذي أنتجته هيئة بلان مصر بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليعرض الفيلم مبادرة فتيات في أدوار قيادية، ويؤكد أهمية استكمال تعليم الفتيات.

وقالت عبير صلاح الدين مسؤولة التوثيق والإعلام في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إنتاج هذا الفيلم بمناسبة برنامج اليوم العالمي للفتاة 2022، واشترك في البرنامج حوالي 20 فتاة، وشعرنا أن شخصية شامية جاذبة بطريقة كلامها والقصة التي خلفها، والفيلم أشبه بومضة عن حياة هذه الفتاة، وأردنا توثيق هذه الشخية كنموذج في فيلم قصير.