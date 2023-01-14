البابا تواضروس يترأس قداس عيد الختان المجيد

صلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الختان المجيد في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، حيث تحتفي الكنيسة القبطية بعيد الختان المجيد، الذي يتم الاحتفال به بعد 7 أيام من عيد ميلاد السيد المسيح.

وألقى البابا تواضروس عظة القداس، متأملًا في معاني العيد الذي يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى.

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا يتمتع بحالة صحية طيبة، مع استمراره في فترة الراحة، لبضعة أيام أخرى، بناءًا على نصيحة الأطباء.

وكان البابا تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، نتيجة الإجهاد المستمر قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي كان في 7 يناير الماضي.