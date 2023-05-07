تفاصيل إنقاذ 3 فتيات من محاولة الختان في دار السلام بسوهاج

قامت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بإنقاذ 3 فتيات من قرى مركز دار السلام، من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررا إجراء عملية الختان لهن خلال العطلة الصيفية عقب الانتهاء من الامتحانات، وفقا لتصريحات أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن».

ختان 3 فتيات

وأوضح «الديب» أن خط نجدة الطفل تلقى عدة بلاغات تفيد بإجراء عملية الختان للفتيات الثلاث خلال الأيام القادمة، حيث ينتمي ثلاثتهن لعائلة واحدة وأكبرهن لم تتجاوز 12 عاما، ليتم على الفور استدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية بدار السلام، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة لبناتهم، وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنهم في حالة نيتهم إجراء عملية الختان بعد توقيعهم الإقرارات أو في وقت سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية أولياء الأمور

كما قامت لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بعقد جلسة توعوية لأولياء الأمور الثلاث بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، وما تتركه من أثر سلبي عليهن مستقبلا وحاضرا، حيث قد تؤدي للوفاة.

طرق تقديم شكوى لحماية الطفل

وأهاب مدير حماية الطفل بالمواطنين بتقديم بلاغ للجنة عند الشعور بأي خطر للأطفال، موضحا أن طرق تلقي الشكاوى بلجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بسوهاج هي الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر اللجنه الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.