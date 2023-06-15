آخرها «الأهلي».. وظائف في البنوك لراغبي العمل بالمجال المصرفي

يسعى الكثير من الشباب إلى البحث عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، وتحديدا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، الأمر الذي يجعل البنوك تحرص على توفير فرص عمل للشباب من حديثي التخرج أو أصحاب الخبرات في المجال المصرفي

وأعلنت عدد من البنوك المختلفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن توفير فرص عمل للشباب، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والمتاح التقديم لها في عدد من البنوك، والتي جاءت كالتالي:

وظائف بنك البركة

أعلن بنك البركة عن وظائف خالية للشباب الراغبين في العمل به، لوظيفة مدراء مشروع، وجاءت الشروط كالتالي، هي:

- أن يكون لديه خبرة من 6 إلى 10 سنوات.

- أن يكون لديه خبرة للعمل كمهندس اتصالات وبرمجيات.

- كما يجب أن يكون لديه خبرة بالقطاع المصرفي المالي.

- خبرة عملية مع خبرة سابقة في إدارة المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن التقديم للوظائف من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لبنك البركة عبر موقع التوظيف لينكد إن.

وظائف البنك التجاري الدولي

وأعلن البنك التجاري الدولي عن وظائف خالية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، والعلوم البيئية والاجتماعية، والاستدامة أو الانضباط ذي الصلة، يفضل الدراسات العليا.

- أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في إدارة المخاطر وتقييم الموقع البيئي والاجتماعي وتقييم الأثر البيئي والعناية الواجبة وفقًا للمعايير الدولية والوطنية.

- أن يكون لديه خبرة مهنية ذات صلة في مخاطر ESG في التمويل الدولي أو مؤسسة التنمية.

- أن يكون على معرفة باللوائح والسياسات البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة المحلية والدولية.

- أن يكون جيد في اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال اللفظي والكتابي ممتازة.

وظائف البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي عن وظائف خالية لحديثي التخرج عبر الموقع الرسمي الخاص به، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون الطالب من حديثي التخرج حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- ألا يكون له أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد عمره عن 28 عام فى تاريخ الموافقة على التعيين.

- أن يكون محل الإقامة مطابق للرقم القومي.

وعلى الراغببن في التقديم للوظائف الدخول للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، وتقديم جميع البيانات المطلوبة.