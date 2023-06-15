شروط وظائف مترو الأنفاق 2023.. الأولوية لمن يتقن «الإنجليزية» أو «الصينية»

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ضمن الإعلان رقم (1) لسنة 2023، عن وظائف مترو الأنفاق 2023، بمشروع القطار الكهربائي الخفيف(LRT) «بنظام التعاقد السنوي»، والتي تشمل الوظائف التالية:

- شئون قانونية - ترجمة.

- تكنولوجيا المعلومات IT.

- موارد بشرية وتدريب.

- مهندسين في مجالات الصيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المنتظر.

- قسم الإدارة.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2023

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، شروط القبول في وظائف مترو الأنفاق 2023، بمشروع القطار الكهربائي الخفيف(LRT) «بنظام التعاقد السنوي»، والتي تتمثل في:

1- اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة بنسبة (65% فيما أعلى للوظائف الهندسية)، 90% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال)، (70% فيما أعلى لوظائف الترجمة).

2- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

3- أن يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

4- القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين، وليس لديه سجلات جنائية.

5- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية.

6- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

موعد التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2023

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن موعد التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2023، بمشروع القطار الكهربائي الخفيف(LRT) «بنظام التعاقد السنوي»، بداية من يوم الأحد الموافق 18 /6 /2023، حتى آخر موعد للتقديم يوم 13 يوليو المقبل.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2023023

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

4- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

5- صور شهادات الخبرة / الدورات (إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها).

6- 1 صورة شخصية.

7- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المتـرو.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه على الراغبين في التقدم لوظائف مترو الأنفاق 2023، عليه التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمـع رمسيس كومبلكس براية (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع مراعاة الاجازات الرسمية، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.