وظائف للمصريين في الأمم المتحدة للاجئين.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

استعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددًا من الوظائف الشاغرة المطلوبة للعمل بمصر في محافظتي القاهرة والإسكندرية عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، والتي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة التي يمكن التقديم ليها عر صفحتها على الموقع المذكور.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضّح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة من قبل االمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، على هذا النحو:

وظيفة مساعد تسجيل (توثيق)

- سنة خبرة ذات صلة مع دبلوم المدرسة الثانوية؛ أو بكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى.

- خبرة في العمل.

- سنة من الخبرة العملية ذات الصلة في خدمات العملاء وتقديم المشورة، والتعامل مع الطلبات الفردية.

- خبرة العمل السابقة في القطاع الإنساني ستكون ميزة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية «كتابة وقراءة وتحدثاً».

- مهارات الصياغة، وخاصة في اللغة الإنجليزية ستكون ميزة.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- مهارات جيدة في العلاقات الشخصية والتواصل، خاصة مع الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

- القدرة على العمل بشكل فردي وكجزء من فريق.

- المبادرة والحكم السليم والتفاني لمبادئ الأمم المتحدة.

- القدرة على العمل تحت ضغط مرتفع والمرونة للعمل الإضافي إذا لزم الأمر، على أساس استثنائي، والموثوقية، والسرية.

انتهاء التقديم يوم 20 يونيو 2023.

وظائف معاون لإدارة المعلومات

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم: علوم الكمبيوتر.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم: علوم البيانات.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم: الديموغرافيا.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم: الاقتصاد.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم: نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم (BS): إدارة المعلومات.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم (BS): العلوم الفيزيائية.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم (BS): العلوم الاجتماعية.

- الوظيفة تتطلب بكالوريوس العلوم (BS): الإحصاء.

- خبرة في العمل.

-إدارة البيانات، إدارة المعلومات.

- تاريخ انتهاء التقديم 16 يونيو 2023.

وظيفة معاون الحماية (معلومات المعلومات)

- مطلوب ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية المهنية.

- تشمل الأصول الإضافية الخبرة السابقة من العمل في مركز الاتصال، وإدارة الفرق.

- المعرفة الأساسية بقضايا اللاجئين (ويفضل أن يكون ذلك في مصر)، والعمل بشكل عام مع اللاجئين أو المهاجرين أو الفئات المهمشة الأخرى.

- تاريخ انتهاء التقديم 28 يونيو 2023.