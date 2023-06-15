وظائف سائقين في السفارة الأمريكية بمرتب 15 ألف جنيه.. قدم قبل الانتهاء

في كثير من الأحيان، يضطر العديد من الشباب إلى البحث عن فرص عمل إضافية إلى جانب وظيفتهم، حتى تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، خلال السنوات القليلة الماضية، كان الاختيار السائد لهم هو العمل كسائقين أجرة لدى شركات النقل الشخصي، ما يجعلهم يبحثون عن فرص أكبر من تلك الوظيفة في مجال قيادة السيارات.

وظائف السفارة الأمريكية

وأعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن وظائف خالية للعمل كسائقين، بمرتب يصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون آخر موعد للتقديم لوظائف السائقين بالسفارة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف سائقين بالسفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين على الأقل كسائق.

- أن يكون المتقدم لوظائف السفارة الأمريكية على دراية بأنظمة المرور المصرية.

- أن يكون المتقدم للوظائف قد انتهى الدراسة في المرحلة الثانوية.

- أن يجيد المتقدم للوظائف اللغة العربية بالقراءة والكتابة.

- يجب أن يجتاز المتقدم للوظائف اختبار التحدث باللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية من أجل القيادة

- اجتياز الإجراءات الطبية والأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السائقين في السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الوظيفة سالفة الذكر، وتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة.