وزير الرياضة يشهد حفل ختام منحة ناصر للقيادة الدولية بمشاركة شباب 60 دولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، بمشاركة 150 قيادة شابة من 60 دولة على مستوى قارات (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية - أوروبا- وأستراليا).

عرض فيديو توضيحي عن فعاليات المنحة

بدأ حفل الختام، بعرض فيديو توضيحي عن فعاليات المنحة خلال الأيام الماضية، بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من السفراء ورموز المجتمع وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية سيادته الدائمة لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية التي يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة مصر بلد السلام والحضارة.

تنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، وذلك في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وان المنحة أتاحت للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم؛ الفرصة الجادة في تحقيق التعاون المشترك البناء في مختلف المجالات مما يعكس دور مصر الريادي في العالم وجهودها نحو البناء والتنمية والتعمير، لافتًا إلى الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنحة، وكذلك الدعم المقدم لمنظومة العمل الشبابية والرياضية إدراكاً لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم في شتي المجالات.

مصراستعادت دورها الطبيعى دوليا وإقليميا

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل علي تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الطبيعى دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية، وخاصةً على المستوى الأفريقي، مشيرًا إلي أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتي تشهد نهضة شاملة في شتي المجالات، وكان للمكون الشبابي منها نصيب وافر، فضلاً عن كون منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة تسير على هدى جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الشباب في شتي المجالات.