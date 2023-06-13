وزير الشباب والرياضة: مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية، وخاصةً على المستوى الأفريقي.

وأضاف وزير الرياضة خلال زيارته لقناة السويس على رأس الوفود الشبابية المشاركة بالدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية: «فتحنا كافة النوافذ للوفود في مصر لتحقيق أهدافها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحفر القناة الجديدة في سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة إعجاز».

وزير الشباب والرياضة: شباب القارة السمراء لهم جهود في التنمية

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي، مقدماً الشكر إلى الفريق أسامة ربيع على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحي الأهم عالميًا.

ونظمت هيئة قناة السويس زيارة للوفود بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع بهدف نقل التجربة المصرية في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى العمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.