«الشباب والرياضة»: منحة ناصر للقيادة تُغلق باب التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن غلق استمارة التقديم لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، حيث وصل المتقدمون للمنحة حوالي 1185 قيادة شابة من 90 دولة حول العالم، يأتي ذلك تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب» وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان الوزارة فقد مثلت قارة أفريقيا 84.7% من إجمالي المتقدمين للمنحة، كما مثلت قارة آسيا 11.2%، فيما تقدم من قارة أوربا حوالي 2.4%، إلى جانب 0.9% من قارة أمريكا اللاتينية، كما مثلت قارة أمريكا الشمالية نحو 0.4% إجمالي المتقدمين، فيما تمثل قارة أستراليا حوالي 0.4% فقط من إجمالي عدد المتقدمين للمنحة.

نسبة المتقدمين للمنحة من الجنسين

وأضاف البيان أن نسبة المتقدمين للمنحة من الجنسين فقد بلغت نسبة المتقدمين للمنحة من الذكور حوالي 63%، فيما بلغت نسبة الإناث 37% من إجمالي عدد المتقدمين من بينهم حوالي 2.7% من ذوي الهمم من مختلف الجنسيات.

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت منحة ناصر عن أن الفئة المستهدفة تتراوح 5.7 ما بين 20 إلى 35 سنة من مختلف المجالات والدرجات العلمية من القيادات الشبابية الفاعلة في مجتمعاتهم، وبناء عليه جاءت نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي درجة الدكتوراه نحو 5.7% إلى جانب 6.4% نسبة المتقدمين من حملة الماجستير المهني، أما الماجستير الأكاديمي فقد بلغت نسبته 20.5% من إجمالي المتقدمين، إلى جانب ونحو 4.9% ما زالوا بمرحلة الدراسات العليا وحوالي 7.9% منهم حاصلون على الدبلومة، فضلاً عن حوالي 41.8% نسبة المتقدمين للمنحة من حاملي البكالوريوس، فيما بلغت نسبة المتقدمين من مرحلة ما قبل التخرج حوالي 18.8% من إجمالي المتقدمين للمنحة.

الرعاية السياسية للمرة الثالثة

تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة كانت قد حصلت مؤخراً على الرعاية الصحفية من الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن الرعاية السياسية للمرة الثالثة على التوالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المزمع عقدها يونيو المُقبل 2030.