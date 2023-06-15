تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب «النشل» في القاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدتين، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة، مستخدمين أسلوب النشل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المحدد.

بداية البلاغ

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدتين لهما معلومات جنائية، لتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين مستخدمين في ذلك أسلوب النشل.

ضبط المتهمين

بتقنين الإجراءات، تم القبض عليهما، بعد أن أمسك عدد من الأهالي بهما، وتم تسليمهما للأجهزة الأمنية، التي واجهتهما بالتهم الموجهة إليهما، واعترفا بأنهما ارتكبا واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وأرشدت إحداهما عن مبلغ مالي كان معها، متبقي من متحصلات السرقة، وأنهما أنفقا باقي متحصلات الواقعتين على متطلباتهما الشخصية.

وبعد استدعاء المجني عليهما اتهماهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

الرأي القانوني في أسلوب النشل

وقال علاء المستكاوي المحامي، إن النشل من جرائم الجنح التي حدد فيها القانون العقوبة من الحبس 24 ساعة، حتى 3 سنوات.