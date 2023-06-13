حبس تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت نيابة التل الكبير الجزئية في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطهم بكمية كبيرة من الحشيش خلال الساعات الماضية.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بعد التحفظ على المضبوطات بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق التقرير في أوراق القضية وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ضبط المتهمين

ورصدت مباحث التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد نشاط المتهمين بدائرة المركز على مدار الفترة الماضية وعملهم في مخدر الحشيش على نشاط واسع، وتوزيع المواد المخدرة على صغار التجار.

وألقت مأمورية مكبرة بمشارة النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى القبض علي المتهمين الثلاثة مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام.

كما نجحت المأمورية في ضبط مبلغ مالى و3 هواتف محمولة للتواصل مع عملائهم وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما قدرت قيمة المضبوطات بـ 600 ألف جنيه تقريباً.