حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس 5 متهمين بالقاهرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، كما طلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي بوزارة الداخلية لفحصها.

بداية الواقعة

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث القاهرة بشأن قيام 5 أشخاص مقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة، لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين في نطاق المحافظة نظير مبالغ مالية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات قام فريق بحث من ضباط الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مديريتي القاهرة والجيزة من ضبط أفراد التشكيل العصابي، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية محلية وأجنبية وجميعهم مقلدين، بالإضافة الي ضبط أجهزة كمبيوتر وأدوات خاصة بتقليد العملة، بالإضافة الي العثور على مبالغ مالية صحيحه، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بتشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والمحلية، وأوضحوا أن المبالغ الصحيحة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.