«الشعراوي» شخصية معرض للكاريكاتير بالأوبرا.. بعد ربع قرن من رحيله

كشف عماد جمعة مدير ومؤسس الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، كواليس اختيار الشيخ محمد متولي الشعراوي شخصية المعرض الفني الذي ينظمه الملتقى في دروته السادسة بعنوان «الشعراوي والوحدة الوطنية»، والمقرر افتتاحه يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو الجاري بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

وقال عماد جمعة في تصريحات لـ الوطن»، إن المعرض يضم محورين، الأول بورتريهات للشيخ الشعراوي سواء كانت كلاسيكية أو كاريكاتورية مع المحافظة على قيمة ومكانة فضيلة الإمام، في حين يتناول المحور الثاني موضوع الوحدة الوطنية والترابط بين المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن.

وتابع: «دائما نحتفي برموزنا في المسرح والسينما ومختلف المجالات ونحرص على تكريم الرواد، وعندما فوجئنا بمرور ربع قرن على رحيل الشيخ الشعراوي، وهو صاحب تأثير كبير في وجدان الأمة العربية وليس في مصر وحدها قررنا تدشين المعرض».

180 عملا في معرض «الشعراوي والوحدة الوطنية»

وأكمل: «طرحت فكرة المعرض لأنه أثر في أجيال متعاقبة ومازال مؤثرا بدليل أن الفضائيات والإذاعات العربية مازالت تعرض خواطره في القرآن الكريم، وعشت في الكويت وهناك تذاع خواطره في إذاعة الكويت مرتين يوميا وإلى الآن، وغيرها من الفضائيات العربية، لذلك بات الشيخ هو الغائب الحاضر، خصوصا إنه تمكن من الوصول إلى مختلف الفئات».

ونفى «جمعة»، أن يكون اختيار الشعراوي شخصية لمعرض من أجل الرد أو الدفاع عن الشيخ الراحل، قائلا: «أنا أريد التأكيد على نقطة وهي أن الشعراوي إنسانا وليس نبيا، وهو إنسان مجتهد يصيب ويخطئ، وحرصت خلال الإعداد للمعرض على عدم قبول الأعمال التي ترد على الانتقادات».

وعن الأعمال المشاركة وكيف تناولت الشعراوي، قال جمعة: «يبلغ عدد الأعمال نحو 180 عملا، ونظرا لحب الشعوب العربية للشيخ الشعراوي الذين تربوا على خواطره وأسلوبه السهل الممتنع، فقد جاءت الأعمال معبرة عن هذه المشاعر الطيبة كما حرصت على عدم إظهاره بشكل ساخر كما في معظم أعمال الكاريكاتير، وإنما بورتريه معبرة عن شخصية الشيخ».