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«3 دقات» معرض يضم 75 لوحة لـ3 فنانات في الأوبرا الخميس المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
04:00 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا

الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا معرض بعنوان «3 دقات»  بمشاركة 3 فنانات وهنّ سارة تركي، ونهى أحمد وصفاء صبيح وذلك في تمام الساعة 6.30 مساء الخميس المقبل، بقاعة زياد بكير ويستمر حتى الأحد 18 يونيو.

75 عملًا في معرض «3 دقات»

ويضم المعرض 75 لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب، الألوان الزيتية، اللإكريلك، ألوان ألمايكا، الریزن والميكس ميديا.

وتمّ اختيار اسم المعرض ليس تعبيرًا عن محتواه لأن اللوحات لا تنتمي إلى فكرة ورؤية فنية واحدة ولكن تعبيرًا لما يضمه المعرض من حب ما بين ثلاث فنانات مختلفين في الرؤى والأفكار قرروا التنافس بكل حب وود وهن سارة عبدالرحمن تركي التي تستخدم تكنيكات الديكوباج في الرسم، ونهي أحمد حشاد التي تهوى الفن التشكيلي وتعمل في مجال الديكورات والهاند ميد، وصفاء صبيح التي تهوى الرسم والفن التشكيلي بمختلف مدارسه وانواعه مثل التجريدية والسيريالية.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي