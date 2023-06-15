مصرع طفل أثناء عبورة شريط السكة الحديد بمدينة قها

لقى طفل مصرعه صدمه قطار «القاهرة- الإسكندرية»، اتجاه محافظة القاهرة أمام مدينة قها وتم نقل الجثة إلى مستشفى التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة.

ملابسات الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة قها يفيد ورود إشارة من مستشفى قها التخصصي، وذلك بوصول طفل يبلغ من العمر 14 سنة صدمه قطار.

بينما انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ودلت تحريات المباحث اصطدام قطار «القاهرة- الإسكندرية»، بالطفل أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية أمام مدينة قها وجرى نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

تحريات الواقعة

كما كلفت إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.